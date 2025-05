Inter, Dumfries: "Come sarà affrontare Kvaratskhelia e cosa ruberei ad Hakimi"

Simone Gervasio

L'esterno dell'Denzelha parlato in occasione del media day della società nerazzurra in vista della finale di Champions League di sabato contro il Paris Saint-Germain:"Finora è stata una bella stagione, ora ci sarà la partita più importante. Due anni fa non abbiamo vinto, adesso c'è tanta energia e voglia di giocare. Il PSG è una squadra molto forte, ha tecnica, però siamo l'Inter e vogliamo questo titolo".- "Penso la sua velocità, è un vantaggio per tutti i compagni. Non sono lento, ma lui è molto veloce!".

- "Sì, abbastanza. Mi sento molto bene, sono qui da 4 anni e per me è un momento speciale. Voglio finire con un bel titolo".- "Sì, ho fatto tanto lavoro sulla mia testa. Per me è stato difficile giocare tante partite, mi sono focalizzato ma questa partita non richiede un focus speciale"."C'è tanta energia nonostante lo Scudetto perso, tutti abbiamo lavorato per arrivare a questo momento, c'è motivazione e tanto orgoglio. Adesso dobbiamo vincere. Kvaratskhelia è tecnicamente forte, speciale, non è facile ma l'Inter è sempre l'Inter".

- "Sono stato infortunato a lungo e avevo tanta fame di rientrare e aiutare i miei compagni. Anche in questa finale sarà così. Sono solo più decisivo, più concentrato sotto porta. Sono molto contento di segnare di più".