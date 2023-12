Mentre procedono spediti i rinnovi di Lautaro, Mkhitaryan e Dimarco, subisce invece un rallentamento quello di Denzel Dumfries, esterno olandese arrivato a Milano nel 2021 per sostituire il partente Hakimi, accasatosi al PSG. Dopo un fisiologico periodo di adattamento, Dumfries è entrato a pieno nei meccanismi di gioco di Simone Inzaghi e anche quest’anno, prima del problema muscolare che per adesso lo costringe ancora ai box, ha mostrato una progressiva crescita.

Sia in viale della Liberazione che ad Appiano Gentile, Dumfries è ben voluto. Tuttavia bisogna stabilire delle soglie e così quando si è trattato di affrontare l’argomento rinnovo, l’Inter ha fatto la propria offerta. Una proposta che a quanto pare non soddisferebbe le richieste del calciatore, parecchio distanti dai parametri stabiliti dai nerazzurri. Distanze che hanno creato clima teso tra le parti, che al momento non stanno andando avanti nei dialoghi. La speranza è che possa esserci un disgelo, ma non è escluso che Dumfries finisca sul mercato al prossimo giugno.