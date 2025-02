Inter, Dumfries: "È il momento di dimostrare che vogliamo vincere il campionato"

Getty Images

ha parlato nel prepartita di, ultima partita del sabato di Serie A, ai microfoni di DAZN. I nerazzurri sperano di tornare alla vittoria dopo la sconfitta nell'ultima giornata contro la Juventus; successo che permetterebbe agli uomini di Simone Inzaghi di superare momentaneamente il Napoli, fermo a quota 56 e impegnato nella giornata di domenica 23 sul campo del Como.- "Dopo una sconfitta contro la Juventus non è mai facile perché è il Derby d’Italia, una partita importante. Questa settimana abbiamo lavorato tanto e parlato con lo staff." ha spiegato il laterale dell'Inter.

- Il difensore olandese ha poi parlato della sua stagione, in cuiconsiderando tutte le competizioni: "Sono contento e mi sento bene. Lavoro ogni giorno per crescere ma per me è sempre importante guardare avanti".