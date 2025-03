Inter, Dumfries era l'unico a non essersi infortunato: l'importanza dell'olandese e le soluzioni di Inzaghi

in questa stagione, che almeno finora ha risparmiato soltanto il portiere spagnolo Josep Martinez. Tutti gli altri elementi della rosa nerazzurra si sono già fermati.Nell'ultimo periodo l'infermeria si è riempita in particolare con gli esterni. Durante questa sosta per le nazionali. In particolare l'italiano, che nei momenti di bisogno ha sempre assicurato una buona garanzia di rendimento. Seppur interpretando il ruolo con caratteristiche differenti rispetto all'olandese, straripante fisicamente. Motivo per cui la speranza è d

I numeri testimoniano. Considerando tutte le competizioni di club, Dumfries è il giocatore di movimento nerazzurro con il maggior numero di partite giocate per intero (23). Un dato abbastanza sorprendente, considerando che nelle prime 10 gare della stagione l'olandese era mai rimasto in campo per tutti i 90 minuti solo una volta, rimanendo in panchina 2 volte, uscendo una volta e subentrando in 6 occasioni.Una firma meritatissima.