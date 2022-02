Il nazionale olandese ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Sono stati mesi divertenti, ma intensi. Per me era davvero tutto nuovo, ma sin dall'inizio ho provato a capire il più in fretta possibile come si sta in questo grande club e ad apprezzare tutte le cose belle: parlo con lo staff, conosco i compagni, ma soprattutto ascolto. Ascolto e imparo., ma il calcio è sempre uguale: bisogna solo giocarlo bene come sta riuscendo a noi. Certo, poi negli ultimi due mesi ho assestato la mia posizione: ho capito che cosa mi viene chiesto, ho imparato certe letture difensive per capire prima cosa succede. Questa è la chiave. Tutta la mia vita e la carriera sono basate sul lavoro e sul miglioramento., mi ha mostrato tutto del club e qualcosa della città. È bello avere un connazionale che parla la stessa lingua: poi veniamo pure dalla stessa zona, l'area di Rotterdam, e la nostra amicizia è cresciuta in nazionale.: essere coinvolto in quell’episodio in una delle partite più importanti dell'anno... Ma già dal giorno dopo ho sentito l'aiuto del club e ho provato a ritrovare l'equilibrio mentale. La settimana dopoche qui mancava da tanto: il mio primo grande trofeo, in quell'atmosfera, non lo dimenticherò".. Ma, con rispetto, a me non piace parlare di eredità: non mi sento come uno che ha preso il suo posto di un altro perché i giocatori cambiano sul mercato. Ora è il mio tempo e lavorerò duro per essere all'altezza., il modo passionale con cui sente le partite che non avevo mai visto. È 'dentro' il match, lo gioca, è come se corresse lui stesso con noi. Si vede che è una guida, uno che sa connettere le persone: questo ti resta dentro"., ma conta solo restare fissi sull'obiettivo"., si vedeva in Olanda. Ricordo il gol di Stefan nella rimonta di due anni fa. All'andata, anche se in panchina, c'era un'atmosfera pazzesca, un'elettricità diversa. Io, però, non la preparo in modo differente: provo a rimanere sempre acceso, a prescindere dalla partita"., non devo aggiungere nulla, però non mi piace mai parlare troppo dei rivali: ripeto, il focus siamo noi".