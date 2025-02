Inter, Dumfries il migliore fra tutti gli esterni: anche di Dimarco

Nel calcio le cose possono cambiare più velocemente di quanto ci si possa aspettare ene è un esempio lampante. L’olandese, ma tutto è rientrato in modo anche abbastanza sorprendente, visto che, viene da pensare oggi, visto che nel frattempo proprio l’olandese sembra

Non privo di difetti, Denzel è riuscito a farsi apprezzare nonostante tutto:, l’olandese quest’anno si è fermato pochissimo. La sua unica indisponibilità è stata quella di Leverkusen, per febbre alta. Per il resto sempre presente e pronto a scendere in campo, come

E visto che prima abbiamo indicato qualche sua lacuna, è giusto evidenziare anche quelli che sono i suoi meriti:rispetto a lui. E non è un caso se proprio in questo periodo di grande emergenza e difficolta sulle corsie laterali, in molti iniziano a comprendere l’importanza di avere in rosa un calciatore con queste caratteristiche di affidabilità e costanza. Perché il calcio odierno è anche questo e