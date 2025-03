Inter, Dumfries: "Io capitano? Sono orgoglioso di aver vestito la fascia per la prima volta"

AFP via Getty Images

Denzelha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoriasulagliQueste le sue parole."Bella partita, penso una grande serata per noi, sono contento di andare ai quarti di finale contro il Bayern Monaco, una grande squadra. La mia annata?sono contento di giocare tanto e bene. Sono molto contento in questo momento”.“Siamo una squadra forte,Bisogna continuare così”.

“Sono, un momento speciale per me, la prima volta qui da capitano, sono contento. Tutti sono felici per me, è una serata speciale. Spero che De Vrij possa recuperare velocemente, è un grande giocatore".