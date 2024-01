Inter, Dumfries non è al 100%, si scalda Darmian e Frattesi attende il suo momento

Pasquale Guarro

L’Inter vista contro Genoa e Verona non ha convinto fino in fondo, la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato qualche preoccupante segnale di stanchezza e la sfida di domani sera contro il Monza servirà anche a scacciare i fantasmi che tra gennaio e febbraio hanno giocato brutti scherzi nelle passate stagioni. I nerazzurri sono chiamati a dare un segnale chiaro e dovranno farlo proprio sul campo del Monza, dove l’anno scorso, causa un grave errore arbitrale, hanno impattato sul 2-2, con l’ingiusto annullamento del gol di Acerbi.



Simone Inzaghi potrà contare sull’intera rosa, fatta eccezione per Cuadrado. Tra gli aggregati per la “mini” trasferta di Monza ci sarà anche Buchanan, l’ultimo arrivato di casa Inter che forse avrà anche l’opportunità di esordire in nerazzurro. Pienamente recuperato anche Federico Dimarco, che aveva già dato il suo apporto entrando a gara in corso contro il Verona e che domani sarà pronto per partire subito dal primo minuto. Denzel Dumfries, invece, non è ancora al 100%, l’olandese oggi si è allenato in gruppo dopo il parziale di ieri e per questo motivo Darmian potrebbe scalare posizioni nelle gerarchie di Inzaghi, guadagnando la titolarità. L’altro ballottaggio è quello tra Frattesi e Mkhitaryan, l’italiano viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il gol salva risultato realizzato contro il Verona ma in questo momento c’è ancora Mkhitaryan in vantaggio.



LA PROBABILE: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.