Denzel Dumfries, ai microfoni di InterTv, parla così al termine di Inter-Benfica, seconda giornata della fase a gironi della Champions League: "Thuram è un attaccante straordinario, sono contento di avergli servito l'assist. Oggi era importante per noi".



Quanto era importante vincere oggi?

"Era molto importante visto il pareggio con la Real Sociedad, oggi abbiamo giocato bene. Potevamo segnare di più, ma la vittoria è stata importante".



Quanto sarà difficile questo girone? Anche il Benfica è un avversario molto forte.

"Giocare col Benfica non era semplice, hanno giocatori tecnici e lo sapevamo dall'anno scorso. Non era un avversario semplice"