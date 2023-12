Natale ha portato buone notizie all'Inter: il rientro di Denzel Dumfries è ormai vicino, punta il Genoa. L'esterno olandese sta recuperando dal risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra accusato durante la sfida contro il Napoli dello scorso 9 dicembre: l'ex PSV lavora a parte ma sul campo, nei prossimi giorni Simone Inzaghi deciderà se portarlo in panchina a Genova per la partita contro il Grifone, in programma venerdì alle 20.45.



DIMARCO E LAUTARO - Appuntamento al 2024 invece per Lautaro Martinez e Federico Dimarco: i due giocatori, che hanno saltato l'ultima gara contro il Lecce per problemi muscolari, hanno lavorato in palestra e l'obiettivo è di riaverli a disposizione per la prima partita del nuovo anno, contro l'Hellas Verona a San Siro il 6 gennaio (12.30).