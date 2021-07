Un'operazione possibile, anche se non semplice ed economicamente complicata da far quadrare.si è mossa sul serio per provare a fare di Denzel Dumfries il sostituto ideale di Acrhaf Hakimi che nei prossimi giorni sarà annunciato come nuovo acquisto del Paris Saint Germain. L'allenatore del PSV lo ha di fatto salutato nella giornata di ieri: "Non credo giocherà più qui" e il suo agente,sulla possibilità di avere quantomeno dei margini di manovra per provare l'affondo. Proprio questa operazione riapre però un canale di comunicazione incredibilmente importante con il super agente perché il club nerazzurro con Raiola ha altri due tavoli rimasti aperti: Pinamonti e de Vrij.Per il centrale olandese tuttisul rinnovo del suo attuale contratto in scadenza 30 giugno 2023In mezzoe i problemi societari che hanno imposto una rivisitazione di tutti gli accordi. Raiola ne ha preso atto e da tempo non ha più accelerato aspettando i segnali del mercato.Ciò che è considerato prioritario è invece il futuro dell'attaccante di Cles classe 1999 che resta al centro di tante discussioni si per l'Inter che per Raiola e, inevitabilmente, anche per se stesso. Per l'Inter il costo del suo ammortamento a bilancio dopo il controriscatto a 20 milioni dal Genoa ha un peso eccessivo, così come lo ha il suo ingaggio da 2 milioni annui.Per la prima volta da quando è arrivato fra i professionisti il centravanti sta iniziando a. L'Inter e Raiola sono tornati al lavoro, non solo per l'operazione Dumfires.