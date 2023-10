Uno dei protagonisti di questo altalenante inizio dell'Inter è Denzel Dumfries. L'olandese ha avuto un buon impatto sotto forma di gol e assist e ha parlato dal ritiro dell'Olanda ai microfoni di NOS. Ecco le sue parole, riguardo al rinnovo con i nerazzurri (il suo contratto scade nel giugno 2025). .



FORMA - "Io sto bene, sono concentrato. Cerco di migliorare in ogni allenamento e in ogni partita. Penso sempre a dove posso crescere. Anche l'aspetto mentale fa la differenze, ma molto dipende dall'esperienza. Certe situazioni si imparano con il tempo. In Italia c'è molta tattica, ormai sono alla terza stagione lì e inizio a leggere prima alcune situazioni".



FUTURO - "L'Inter? Sto molto bene lì, è una società fantastica, c'è tanto calore, persone fantastiche in società e tifosi incredibili. Per me è un privilegio giocare nell'Inter, mi sento a casa. Se rinnoverò il contratto? Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, sono curioso".



MIGLIORARE - "In passato mi ero definito scarso tecnicamente e non mi pento di averlo detto, ma se lo sento dire oggi credo che non sia più vero. Ho lavorato molto su questo, sono arrivato tardi tra i professionisti e sono orgoglioso del lavoro fatto, forse è la cosa di cui sono più orgoglioso".