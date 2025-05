Inter, Dumfries: "Sensazioni positive per la finale di Champions. Ha un sapore diverso rispetto a due anni fa"

Simone Gervasio

Presente insieme a Calhanoglu e Arnautovic all'interno del format Team Talks di Betsson Sport, il terzino olandese dell'Inter, Denzel Dumfries è tornato a raccontare le emozioni vissute nella vittoria clamorosa per 4-3 contro il Barcellona nella semifinale di Champions League e che porterà sabato 31 maggio a partire dalle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera a giocarsi la coppa contro il PSG.- “Ero molto soddisfatto, venivo da un infortunio e quindi ero molto concentrato. Si vede anche il grido di Marko (Arnautovic, ndr.), mi aveva detto: "Ho bisogno di te in quella partita, in quelle due partite", Mi sono impegnato molto per poter fare in modo di esserci in quelle due partite".

Sono stato molto contento di aver aiutato la squadra con quei gol e assist. Adesso ci aspetta la finale, speriamo che quello sia il momento più bello. Raggiungere la finale è grandioso, ovviamente la prima volta c'è stato un grande dispiacere per la sconfitta, ma siamo stati orgogliosi di essere arrivati fin lì"- "Questa volta per me ha un sapore diverso. Non vedo l'ora della finale. Siamo una squadra molto forte e le sensazioni sono molto positive. Non vedo l'ora di giocarla".