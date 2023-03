Denzel Dumfries ritrova il sorriso in nazionale. Ieri sera l'esterno destro dell'Inter ha servito gli assist per i primi due gol segnati da Memphis Depay e Nathan Aké nella vittoria per 3-0 dell'Olanda contro Gibilterra a Rotterdam in una gara valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Venerdì scorso il numero 2 nerazzurro (22 in Orange) aveva saltato la trasferta persa 4-0 in Francia per squalifica, in seguito all'espulsione rimediata nel finale contro l'Argentina ai quarti del Mondiale in Qatar.



Arrivato a Milano nell'agosto del 2021 dal PSV Eindhoven per 14 milioni di euro, Dumfries è sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2025 e ha un ingaggio da 2,5 milioni di euro netti all'anno (3,28 milioni lordi grazie agli sgravi previsti dal Decreto Crescita). Finora in questa stagione ha raccolto 33 presenze con la maglia nerazzurra, segnando 2 gol e sfornando 5 assist. L'ultimo in occasione dell'ultima vittoria ottenuta contro il Lecce lo scorso 5 marzo, quando Lautaro Martinez lo ha abbracciato per ringraziarlo sotto la Curva Nord. Un gesto da capitano, perché l'olandese aveva giocato un brutto primo tempo, attirando i mugugni del pubblico di San Siro. Dove l'Inter tornerà a giocare sabato contro la Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 18). Dumfries si candida a giocare dal primo minuto, opposto all'ex di turno Biraghi.



Il suo nome è nella lista dei calciatori sacrificabili sull'altare del bilancio in vista del prossimo mercato estivo. Chelsea e Manchester United hanno già effettuato dei sondaggi nei mesi scorsi. L'offerta giusta della Premier League inglese è attesa da tutti: dall'Inter, da Dumfries e dalla sua nuova agenzia di procuratori. Infatti, a quasi un anno dalla scomparsa di Mino Raiola, Denzel ha deciso di lasciare Rafaela Pimenta per passare al Wasserman Group. Che, tra gli altri, assiste pure Alejandro Grimaldo. Il terzino sinistro spagnolo è in scadenza di contratto a giugno col Benfica, eurorivale dell'Inter ai quarti di finale in Champions League. Martedì 11 aprile è in calendario l'andata a Lisbona, mentre il ritorno a Milano è previsto mercoledì 19 aprile. Il giorno prima Dumfries compirà 27 anni, esprimendo il desiderio di qualificarsi in semifinale di Champions contro Milan o Napoli. E di rilanciarsi definitivamente, prima in campo e poi sul mercato. Così sarebbe per tutti un lieto fine.