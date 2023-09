L'esterno interista Denzel Dumfries ha parlato in un'intervista a Voetbal International dopo il successo sull'Irlanda con la maglia dell'Olanda: "Io cerco di essere importante, ma sono particolarmente orgoglioso della prestazione della squadra. Avevamo detto che dovevamo iniziare bene. Quando vai sotto così presto e poi riesci a trasformare la situazione in una vittoria vuol dire che hai carattere e spirito combattivo, sono molto orgoglioso. Abbiamo sei punti, ora dobbiamo qualificarci per gli Europei".



CHE INIZIO - "L'anno scorso il mio inizio non è stato così buono. Volevo iniziare la stagione in modo diverso e diventare più costante, questo è il mio obiettivo".