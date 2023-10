C’era una volta il Perisic to Icardi, tanto per rimanere in casa Inter. Uscendo dai confini nazionali e cambiando anche sport, invece, nessuno può dimenticareintese che viaggiano su frequenze che vanno dal Punto A al Punto B senza incrociare interferenze. Uno la dà, l’altro la mette. Una formula che ultimamente riesce benissimo aL’olandese vola sulla fascia, il francese si stacca dalla marcatura e si fa trovare a centro area.La lista di cose da fare viene generalmente indicata come, iniziali dei cognomi di Marcus e Denzel, che nel concreto. L’olandese è entrato dalla panchina imprimendo immediatamente un ritmo diverso alla partita, facendo valere il suo strapotere fisico. Il francese, invece, era in campo dal primo minuto e più diE a proposito di liste delle cose da fare, in quella di Inzaghi c’era evidenziatoCosa che a fine primo tempo appariva un po’ come un miraggio, visto che i nerazzurri sono andati a riposo con un solo tiro nello specchio della porta difesa da Milinkovic, quello diL’altra parte del meccanismo. Così come dipendono una dall’altra massa oscillante e molla, per un orologio automatico,