L'esterno olandese dell'Inter Denzel Dumfries ha raccontato ai microfoni di Inter TV le sensazioni di questi primi giorni di lavoro: "Ho tanta voglia di iniziare questa mia terza stagione con l'Inter. Abbiamo degli obiettivi chiari, come vincere lo Scudetto, che nei miei primi due anni qui non sono riuscito a vincere. Non vedo l'ora di iniziare: abbiamo degli obiettivi chiari. Quando sono arrivato qui era la mia prima volta al di fuori dei Paesi Bassi: in questi due anni ho imparato molto dal punto di vista tattico grazie allo staff e ai compagni che mi hanno aiutato molto a migliorare. Adesso continuo a imparare ogni giorno e sono contento".



"L'anno scorso abbiamo fatto molto bene in Champions League, anche se non abbiamo vinto la coppa: quest'anno vogliamo tornare a vincere il campionato. Ci sono diversi giocatori nuovi che hanno portato qualità alla squadra; la preparazione sta andando molto bene, sono tutti motivati e affamati: mi aspetto molto da questa stagione. Le due amichevoli in Giappone saranno fondamentali per capire qual è la nostra forma fisica e che tipo di calcio vogliamo giocare, in più i nuovi potranno capire qual è il nostro stile di gioco. Grazie a queste partite possiamo vedere quali sono gli aspetti su cui dobbiamo migliorare e dove stiamo facendo bene: sono pronto a giocare.