Inter, Dumfries: "Voglio la Champions! Una bibita con Theo? Solo quando avremo smesso"

in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'esterno destro(classe 1996 ex PSV) ha dichiarato:Dopo l'ultima partita con l'Olanda ho avuto qualche problema fisico e non ho voluto rischiare. Alla fine della stagione hai sempre dei dolori, una certa stanchezza. Ora però è tutto alle spalle:, con uno staff molto valido, e poi cambieranno alcune cose, ovviamente. È importante anche per noi giocatori ricevere nuova energia e nuove idee. E penso che il nuovo tecnico sia in grado di farlo. Le prime due settimane di lavoro sono andate molto bene. E

Sono più che altro degli adattamenti perché in 4 anni abbiamo creato un nostro modo di giocare con Inzaghi che ha portato risultati eccellenti. Con il nuovo allenatore faremo lo stesso, aggiusteremo assieme a lui dei dettagli, seguiremo concetti nuovi. Magari giocheremo un po' più alti, ma

. Se ci soffermiamo su questo esatto momento, è chiaro che non ci siamo ancora del tutto ripresi mentalmente, ma penso sia normale, siamo esseri umani e non solo calciatori. Bisogna essere onesti: non si può dire che non sia successo niente. Allo stesso tempo, però, stiamo cercando di trovare insieme la giusta positività per tenere alle spalle il passato.

, ma ovviamente rispetto chi vive le delusioni in modo diverso: non vincevamo i duelli, eravamo in ritardo lì dove di solito siamo sempre pronti. Bisogna accettarlo e ricominciare., il più difficile perché qualcuno in partenza ci è ancora davanti, ma è un passo che possiamo e vogliamo fare. Basti pensare che all'inizio nessuno diceva che saremmo potuti arrivare in finale, ma l’abbiamo fatto due volte. Ora è il momento di provare a vincerla".

Sono arrivato qui all'Inter insieme a lui, tutto quello che ho costruito all'Inter è stato con lui. Per quattro anni siamo stati come una famiglia, per questo il suo addio è stato la fine di un ciclo che non è solo calcio, ma la vita è così e va sempre avanti e ti dà nuovi stimoli. Sono molto felice che Inzaghi abbia trovato una nuova avventura, ma anche noi andiamo avanti felicemente. Abbiamo un nuovo grande allenatore per cui lottare.

"Noi contro l'Al-Hilal? Intanto pensiamo a passare il turno, nel caso sarebbe curioso, ci saluteremo, ma da avversari! Il mio Inter dream è semplice:Io sono normale, faccio cose normali, ma la cosa mi diverte. Il punto è che esistono due Denzel, quello serissimo che sembra cattivo in campo, e un altro fuori che è molto divertente. Prima lavoro duro, ma me la spasso con i miei compagni: assieme a Thuram e Barella, sono quello che organizza più scherzi".

Non era neanche il primo infortunio a Bergamo: quello stadio forse non mi porta bene. Non si può dire, comunque, che abbiamo perso lo scudetto perché non c’ero io: abbiamo tanti bravi giocatori in tutti i ruoli e Darmian è un top, però in quel momento sentivo di poter dare qualcosa in più alla squadra e, invece, mi sono fermato., dare più palloni agli attaccanti. E ancheLa qualità e la proposizione in avanti sono le mie sfide per i prossimi anni, anche se so di aver segnato tanti gol anche importanti, come a Barcellona".

Ci sono molti bravi esterni destri, come Hakimi, Alexander-Arnold, Koundé, Timber, Frimpong. Dal mio punto di vista,, sì. Lo dico con umiltà, ma anche con orgoglio".Sono state belle battaglie (ride, ndr) e spero ne arriveranno altre, magari in nazionale. È una rivalità bella e divertente, piace a noi e ai tifosi, fa parte del gioco. Ma la bibita insieme la prenderemo,