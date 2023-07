"Fino ad oggi hai fatto di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare". Questo lo striscione esposto davanti alla sede del Coni, dove Juan Cuadrado ha sostenuto una parte delle visite mediche. Il messaggio è firmato dalla Curva Nord, che nei giorni scorsi aveva espresso malumore per l'ingaggio del colombiano, ex Juventus.