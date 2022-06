L'Inter sta spingendo con forza per chiudere il colpo Romelu Lukaku, ma lo sforzo economico necessario al suo ritorno a Milano sta al momento mettendo in stand-by il super-colpo Dybala. Questione di tempistiche più che altro, perché per il belga c'è l'urgenza di chiudere entro il 30 giugno per mantenere i vantaggi del Decreto Crescita, mentre almeno sulla carta per Dybala si può slittare a qualche giorno oltre. Quindi per l'argentino al momento è tutto in stand-by, aspettando anche uscite importanti in un reparto che oggi rischia di essere troppo sovraffollato.