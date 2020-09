Ad oggi non c'è una sola possibilità che l'Inter arrivi a Dzeko. Ad oggi, appunto... Perché in realtà tutto dipende. A spostare gli equilibri nel reparto offensivo dell'Inter potrebbe essere esclusivamente l'eventuale partenza di Lautaro Martinez, che però non appare più destinato al Barcellona, come invece accadeva qualche mese fa. Il club catalano è alle prese con difficoltà di cassa e solo qualche grande uscita potrebbe cambiare le carte in tavola. Dovesse uscire l'argentino, l'Inter potrebbe tornare sul bosniaco, in caso contrario, i nerazzurri non potrebbero neanche garantire a Dzeko il ricco ingaggio che percepisce attualmente in giallorosso e la trattativa non potrebbe neanche partire.