in merito. Da tempo si parla dei rapporti non proprio idilliaci tra Icardi e i croati, che secondo indiscrezioni sarebbero tra quelli che hanno preso meglio la scelta della società di togliere la fascia da capitano all’attaccante argentino.Voci che i diretti interessati non hanno mai affrontato pubblicamente, ma che puntualmente, nel tempo, continuano ad uscire fuori con una certa assiduità.Niente di clamoroso, ci mancherebbe altro, ma un ulteriore indizio su quella che attualmente è la questione spogliatoio all’Inter, alla vigilia di una sfida importantissima contro la Fiorentina.