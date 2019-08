La trattativa Dzeko, che sembrava destinata a terminare con il centravanti bosniaco in nerazzurro, sta andando per le lunghe. La Roma non intende liberarlo prima di aver trovato un nuovo sostituto e ha rispedito al mittente la nuova proposta di Marotta da 15 milioni di euro, presentata nel giorno del sorteggio dei calendari. Ma secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, in settimana potrebbe esserci un nuovo rilancio della società di viale della Liberazione.