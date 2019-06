Come riportato da Gazzetta.it, la trattativa tra la Roma e l’Inter per il passaggio di Edin Dzeko ai nerazzurri è in fase di stallo. Uno stallo dettato dal momento particolare che sta vivendo la Roma con l’addio di Francesco Totti e con l’assenza di un nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Gianluca Petrachi. Inoltre va ridotta la distanza tra domanda e offerta. L’Inter offre 13 milioni, la Roma ne chiede 22.