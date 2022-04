Le performance di Dzeko non sono quelle di qualche mese fa e adesso il bosniaco deve difendersi dall'ombra di Lukaku. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Edin, invece, ha altri pensieri: deve prima di tutto difendersi da ombre tornate dal passato. Lui mercoledì ha assistito in Tv alla lectio magistralis di Benzema, ma ha dovuto concentrarsi sopratutto sul disastro di Lukaku. A ogni partita bucata col Chelsea Romelu sembra, infatti, avvicinarsi a Milano in un lento pellegrinaggio verso la redenzione. L’ombra del belga si è fatta così ingombrante anche per il navigato Edin, abituato a gestire convivenze complicate come ai tempi del City. Semmai il problema è che negli ultimi tempi anche lui, come tutta l’Inter, è meno “performante”, indipendentemente dal partner davanti”.