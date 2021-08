Più avanti si penserà alla sua gestione fisica, ma per adesso Dzeko ha voglia di togliersi uno sfizio con l'Inter. Questo è quanto scrive la versione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Una clausola verbale, invece, era quella che legava Dzeko alla Roma. Edin s’è liberato per via di una promessa, non appena ha ricevuto la chiamata dell’Inter. Inzaghi da giocatore faceva il centravanti, di gol e di movimenti da quelle parti se ne intende: basta chiedergli di Dzeko per capire i pensieri positivi che il bosniaco gli scatena. Il tecnico lo reputa il centravanti perfetto per far coppia sia con Lautaro sia con Correa. Da settembre poi scatterà l’operazione più difficile, una gestione psicofisica anche nel pieno di un calendario più che fitto. Non è questa l’ora di pensarci, però. Dzeko ha voglia di togliersi uno sfizio: vincere in Italia”.