L'Inter ha già sondato il terreno per Edin Dzeko, attaccante bosniaco che lascerà con molta probabilità la Roma a fine stagione. Secondo il Corriere dello Sport, il calciatore giallorosso non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2020 e potrebbe accettare una proposta dei nerazzurri, alla ricerca del post-Icardi.