Dzeko-Lautaro, questa sera sarà un po' come scoprirsi a vicenda. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“Dzeko ha voglia di togliersi uno sfizio: vincere in Italia. S’è presentato all’Inter con le migliori intenzioni e in ottime condizioni fisiche. In tribuna a San Siro c’era persino la mamma ad applaudirlo: per lui è davvero l’inizio di una nuova avventura, l’entusiasmo non c’entra nulla con l’età. In campo gli basterà fare quello che ha sempre dimostrato: centravanti e spalla per chi gli gioca vicino, come fu con Grafite (che abbiamo intervistato qui sotto), con Aguero, con Tevez e con Salah. Per due volte, in Serie A, il bosniaco è andato oltre quota 10 assist stagionali. Lautaro aspetta con impazienza. Stasera sarà un po’ come scoprirsi a vicenda: non c’è stato molto tempo per lavorare sull’intesa, anche in considerazione del piccolo problema muscolare avuto dall’argentino. Starà a loro costruire un piccolo allungo Inter in classifica, aspettando le altre nel fine settimana. Starà a loro evitare che si riapra il capitolo dei rimpianti legato a Lukaku. Starà a loro, in definitiva, far innamorare i tifosi dell’Inter, una sera di fine agosto”.