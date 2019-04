Nell’ipotesi molto concreta che Mauro Icardi vada via da Milano, in cima alla lista di Beppe Marotta c’è Edin Dzeko, ritenuto il giocatore giusto per affiancare Lautaro. Il bosniaco è affascinato dai nerazzurri, pronti ad offrire un triennale all’attaccante della Roma, lontano dal rinnovo a Trigoria ma deciso a restare in Italia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l’affondo dell’Inter partirà dopo Pasqua, dopo lo scontro diretto di San Siro.