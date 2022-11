L'uomo copertina della vittoria dell'Inter a Bergamo è ancora una volta Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco ha affondato l'Atalanta con una doppietta segnando l'ottavo gol contro i nerazzurri, a nessuna altra squadra ha fatto così tanti gol in Serie A. Nel post partita, l'attaccante di Simone Inzaghi ha risposto così a una domanda sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno: "Qui sono felice - ha detto il bosniaco ex Roma ai microfoni di Sky - voglio davvero continuare a giocare all'inter. Vedremo cosa succederà".