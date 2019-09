Il bellissimo esordio in nerazzurro di Bastoni contro la Sampdoria è una bellissima notizia per Antonio Conte, che adesso ha la certezza di poter contare su un altro elemento del gruppo. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“La notizia migliore, comunque, è il debutto di lusso di Bastoni. A 20 anni, vestire per la prima volta la maglia dell’Inter e non tradire la minima incertezza non è roba per tutti. Per di più, il difensore cresciuto nell’Atalanta si era fatto ammonire all’alba del match: poteva rimanere condizionato, invece, ha continuato a giocare come se nulla fosse, sicuro, preciso e puntuale. Bastoni è l’unico centrale in rosa di piede mancino: già per questo è una risorsa importante. Ora che ha fatto vedere di poter reggere il palcoscenico anche dentro la rosa di una big, Conte potrà trovare gli incastri giusti per qualsiasi necessità. Non è stato pagato poco, vale a dire 31 milioni di euro compresi tutti i bonus, ma dovesse confermarsi su questi livelli allora i benefici sarebbero superiore ai costi, tenuto conto che ha ancora davanti tutta la carriera”.