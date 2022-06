Prima giornata da giocatore dell'Inter per Kristjan Asllani. Il 20enne centrocampista è arrivato poco fa all'Humanitas di Rozzano per sostenere la prima parte di visite mediche, poi si trasferirà al Coni di Milano per l'idoneità. In giornata è prevista la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri, il 6 luglio, per il primo giorno di ritiro, sarà subito agli ordini di Simone Inzaghi. Asllani arriva a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto condizionato, per una cifra complessiva di 14 milioni di euro e il trasferimento in prestito in Toscana dell'attaccante Marcelo Satriano.