Yann Aurel Bisseck è pronto a iniziare la sua nuova avventura all'Inter. I nerazzurri hanno prelevato il classe 2000 dall'Aarhus esercitando la clausola rescissoria da 7 milioni di euro pagabile in due esercizi, mancano solo le visite mediche per procedere alla firma del contratto di cinque anni (fino al 2028) con i nerazzurri.



E' ARRIVATO - Intanto Bisseck è sbarcato a Milano, è atterrato intorno alle 19.30 e ha concesso poche parole per descrivere la propria emozione: "Sono molto felice".