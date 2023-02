Romeu Lukaku inizia a lanciare segnali incoraggianti, è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il ritorno del belga sia molto importante per la crescita dell’Inter. Fortemente voluto da Simone Inzaghi, il belga non era invece la prima scelta di Zhang, che al suo posto avrebbe preferito Dybala.



“Il gol vittoria realizzato da Lukaku è un segnale tellurico che è stato rilevato in tutta Europa. Big Rom è centravanti di livello mondiale - del resto il Chelsea campione d’Europa lo aveva preso per migliorarsi ulteriormente - e la sua condizione può solo crescere. Aumentando le chance dell’Inter, soprattutto in coppia con Lautaro sempre più consapevole dopo il Mondiale con l’Argentina”.