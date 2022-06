Per la Salernitana è incedibile, ma il centrocampista brasiliano Ederson è il calciatore che ha più mercato. In queste settimane Atalanta e Inter, ma anche dall’estero, hanno chiesto informazioni. L’offerta più alta è di circa quindici milioni, per la Salernitana vale il doppio. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter (Pinamonti) e l’Atalanta (Lovato su tutti) hanno giocatori che interessano ai campani.