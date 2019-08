Il Bayern Monaco ha pescato in Italia per trovare l'esterno che potesse sostituire Ribery e Robben. Secondo la Gazzetta dello Sport, i tedeschi hanno trovato l'accordo con l'Inter per il trasferimento di Ivan Perisic in Bundesliga: prestito oneroso di 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 25. Accordo raggiunto venerdì notte, trattativa ai dettagli.