Buone notizie in casa Inter. I nerazzurri infatti hanno tracciato un punto sui numeri social e per il club di Zhang sono ottime notizie. Inter Media House nel 2022/2023 ha confermato la relazione di grande successo con la community nerazzurra, cresciuta di ulteriori 10 milioni rispetto alla stagione precedente, per un totale di 64 milioni di tifosi in tutto il mondo.



NUMERI - Inter Media House, con circa 55.000 contenuti distribuiti (+29%) su 24 canali, ha generato 5,4 miliardi di impression e coinvolto tifosi e appassionati per 280 milioni di total engagement. Come riporta Calcio e Finanza, tra i canali che hanno fatto registrare la maggiore crescita in termini di fanbase sono gli account TikTok (+102%), Douyin (+18%), Twitch (+54%) e WeChat (+53%). Inoltre, grazie al lancio nel luglio 2022 del nuovo ecosistema digitale, gli utenti del sito sono aumentati del 136% nell’ultima stagione per un totale di 6,3 milioni di users che hanno fatto registrare 29 milioni di page views totali.