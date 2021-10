Un novità lungo la fascia di sinistra. Il probabile addio di Ivan Perisic, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno, obbliga Marotta a tornare sul mercato, a caccia di un titolare che possa giocarsela con Dimarco, che nelle ultime settimane ha scalato le posizioni nelle gerarchie di Inzaghi. Tra i nomi che la squadra mercato nerazzurra sta tenendo sotto osservazione c'è anche quello di Carlos Augusto, esterno difensivo di spinta in forza al Monza di Berlusconi e Galliani. Un profilo meno mediatico rispetto a Kostic dell'Eintracht Francoforte, sul quale c'è anche la Lazio, e Marcos Alonso del Chelsea, ma con costi più contenuti. Una scommessa sulla quale vale la pena puntare.



IL PUNTO - Classe 1999, sbarcato in Italia nel 2020 dal Corinthians per una cifra vicina ai 4 milioni di euro, il brasiliano ha giocato sia da terzino, in una difesa a 4, sia da quinto di sinistra nel 3-5-2 disegnato da Stroppa. In 41 partite ha totalizzato 5 gol e 5 assist, risultando spesso tra i migliori. L'Inter lo seguiva fin dai tempi del ​Timão, in estate potrebbe decidere di fare un tentativo. Per il Monza ora è incedibile: di certo se partirà non lo farà a prezzo di saldo, visto che il 60% del costo del cartellino, in caso di cessione, dovrà essere versato nelle casse del Corinthians.