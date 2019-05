Curioso fuoriprogramma quello vissuto ieri dal difensore dell'Inter Stefan de Vrij che, immediatamente dopo la conclusione della stagione, si è recato a Palermo in vacanza con la sua fidanzata. L'occasione imperdibile per un tifoso nerazzurro locale per incontrare uno dei suoi idoli, ma a stupire è stato indubbiamente il modo. Intervistato da Palermo Today, Saverio Cascini (questo il nome del tifoso) ha raccontato come sono andate le cose: "Un mio amico mi ha inviato il post di Instagram di De Vrij in cui era immortalato a Palermo. Si trova qua in vacanza con la fidanzata. Io, senza in realtà nutrire alcuna speranza, gli ho inviato un messaggio nel suo profilo privato. Non ci crederete ma dopo tre secondi mi ha risposto dandomi appuntamento in piazza Borsa. Erano le 19, sono partito da Mondello e dopo 45 minuti ero già là ad aspettarlo. E in effetti si è materalizzato subito De Vrij". Poco dopo la piazzetta si è popolata di altri curiosi, rimasti impressionati dalla gentilezza e dalla disponibilità del calciatore olandese, che si è prestato per le classiche foto di rito: "Inizialmente eravamo pochi, una quindicina di persone, poi la voce si è sparsa, ci siamo ritrovati in 70. Lui inaspettatamente si è rivelato di un'umiltà e una gentilezza unica. Era sorridente, si è concesso a tante foto. C'era gente che chiamava gli amici al telefonino e lui si è messo a parlare con loro. È rimasto con noi fino alle 21, concedendosi a video, cori e tantissimi autografi. Ha firmato maglie e libri e non si è negato nessuno. Poi ha dato appuntamento ad altri fan, sempre nella zona. C'era aria d'amicizia. Ha dimostrato di non essere il classico giocatore che si dà delle arie. Era vestito in modo normalissimo, è un ragazzo pulito".