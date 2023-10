Federico Dimarco si sta confermando su altissimi livelli anche in questa stagione, proponendosi come il miglior esterno sinistro del campionato italiano insieme a Theo Hernandez, e nella top 10 del ruolo anche in Europa. Classe 1997, sue Coppe Italia e due Supercoppe italiane con la maglia dell'Inter, Dimarco quest'anno punta al traguardo grosso: lo scudetto della seconda stella con i nerazzurri (per lui sarebbe il primo), e la conferma ad alti livelli in Champions League, dopo la finale persa la scorsa stagione contro il Manchester City. E poi c'è il sogno sul piano individuale, come Federico ha confessato in una recente intervista: "Diventare una bandiera? Spero di sì, è il mio sogno, il mio sogno è giocare nell’Inter e non vedo alcun problema da qui in avanti".



IL PUNTO SUL RINNOVO - Per trasformare il sogno in realtà occorre un passaggio concreto al quale gli agenti di Dimarco e l'Inter stanno lavorando: il rinnovo del contratto, in scadenza il 30 giugno del 2026. L'idea alla base è quella di un prolungamento fino al 2028, con un adeguamento dell'ingaggio, che attualmente si attesta sulla cifra di 1,6 milioni di euro. Con i suoi 9 gol e 10 aassist in 106 partite ufficiali, Dimarco è un punto fermo dell'Inter del presente: il club e il giocatore lavorano con fiducia reciproca per farne un punto fermo ancora a lungo.