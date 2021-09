Federico Dimarco potrebbe essere una bella novità per l'Inter di Simone Inzaghi, è quanto scrive il Corriere dello Sport. "L'anno scorso, trovata la quadratura, Conte ridusse al minimo le rotazioni. Soprattutto in difesa: avvicendamenti solo in caso di necessità, quindi infortuni o squalifiche. Da questo punto di vista, si può dire che Inzaghi sia più flessibile. Nelle prime due gare, però, della linea difensiva solo Bastoni ha "lasciato" per strada una manciata di minuti, nel finale contro il Genoa, match già abbondantemente deciso. Ebbene, in quell'ultimo scorcio è stato Dimarco a prenderne il posto: era già entrato al posto di Perisic, ma poi si è abbassato. Ecco potrebbe essere proprio il mancino milanese la novità in difesa per certe partite, avendo già avuto esperienza nel ruolo proprio al Verona ed avendo un piede sinistro assolutamente di lusso per un difensore".