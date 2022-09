Si sblocca il mercato in entrata dell'Inter, che nelle ultime ore, su precisa richiesta di Simone Inzaghi, è tornata alla carica con la Lazio per Francesco Acerbi, che si appresta a diventare nerazzurro. Dalla proprietà cinese del club e dal presidente Steven Zhang è arrivato il via libera, e l'ad Beppe Marotta ha ultima la trattativa per portare ad Appiano il difensore classe 1988, ex Milan, che era sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno del 2025. Acerbi arriva all'Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto.