In attesa di Dzeko, Lukaku e Barella, l'Inter è pronta a chiudere il colpo Agoumé, talento classe 2002 in arrivo dal Sochaux. L'accordo tra i club è praticamente definito e il giocatore è pronto a volare verso Milano già domani mattina per incontrare la dirigenza nerazzurra e formalizzare i dettagli del trasferimento.



L'OFFERTA - L'Inter, pur di anticipare la concorrenza dei tanti club (tra cui il Manchester City) interessati al giocatore, ha messo sul tavolo circa 7 milioni di euro bonus compresi. Accordo definito anche con Agoumé, con il quale i contatti, più che proficui, sono andati avanti per tutto il mese di giugno. E domani questa prima telenovela di mercato firmata Inter giungerà al termine: con un lieto fine per tutti i tifosi nerazzurri.