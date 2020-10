L'Inter è pronta a chiudere un altro colpo in entrata, con l’arrivo dell’esterno dal Parma Matteo Darmian: come confermato dallo stesso Giuseppe Marotta, la trattativa è stata chiusa e i club hanno raggiunto l’accordo per una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro.



DOMANI LE VISITE - Domani l'ex Man United sarà a Milano: programmate le visite mediche del classe 1989, che dopo aver superare i test fisici firmerà il contratto che lo legherà all’Inter. ​Darmian acquistato con le agevolazioni del "decreto rientro dei cervelli", quindi con il lordo dell'ingaggio pagato a metà.