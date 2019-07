E' giunta al capolinea l'avventura di Karamoh all'Inter: il giocatore francese, infatti, è stato ceduto a titolo definitivo al Parma per una cifra vicina ai 13 milioni di euro. Dopo il prestito in Ligue 1 con la maglia del Bordeaux, il francese è rientrato in Italia e Milano. Toccata e fuga prima di fare nuovamente le valigie, questa volta direzione Parma, con i gialloblù che hanno lavorato incessantemente per strapparlo all'Inter.



NIENTE RECOMPRA - L'intesa, come detto, è stata trovata sulla base di una cessione a titolo definitivo, con i nerazzurri che perderanno il controllo sul giocatore. Non è stata inserita, infatti, alcuna clausola che permetterà all'Inter di riacquistare il classe '98. Nessun gentlemen's agreement, ma nel contratto è stata inserita una clausola che garantirà ai nerazzurri di ottenere il 50% della futura rivendita. Le visite mediche sono state fissate per i prossimi giorni, con l'accordo ormai chiuso e il giocatore prontissimo a giocarsi le sue carte in gialloblù.