Nuovo colpo in ottica futuro per l'Inter, che ha chiuso l'acquisto di Etienne Youte Kinkoue, difensore centrale classe 2002 del Troyes, club francese militante in Ligue 2. Operazione da 1 milione di euro, l'accordo è totale: il 17enne, come Agoumé, da da lunedì si aggregherà al gruppo di Antonio Conte.