La telenovela fra Inter e Manchester United per l'arrivo in nerazzurro di Alexis Sanchez è finalmente giunta a una conclusione. Nel corso della serata il direttore sportivo Beppe Marotta ha infatti trovato l'accordo con i dirigenti dei Red Devils per chiudere definitivamente e positivamente la trattativa.



NUOVA FORMULA - L'Inter ha alzato la propria offerta, soprattutto per quanto riguarda la parte economica dello stipendio da garantire al giocatore, ma ha cambiato la formula che non sarà più in prestito con diritto di riscatto bensì in prestito secco. L'Inter pagherà 5 milioni di euro dell'intero ingaggio che Sanchez percepisce dal Manchester United



DOMANI A MILANO - Il club nerazzurro ha spinto sia con la società inglese che con il giocatore per forzare la mano sulla chiusura e ora lo stesso Sanchez è pronto a imbarcarsi per Milano. L'attaccante arriverà con un volo privato nella giornata di domani per completare tutto l'iter che lo porterà a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. ​Soltanto a fine stagione, successivamente, i due club tratteranno un'eventuale cifra per il riscatto.