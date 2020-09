Arturo Vidal divorzia dal Barcellona e sposa l'Inter. Il 33enne centrocampista cileno non è stato convocato dal nuovo allenatore del Barça, Koeman, per il trofeo Gamper al Camp Nou vinto sabato dai padroni di casa per 1-0 contro l'Elche grazie a un gol di Griezmann.



Domenica Vidal volerà a Milano, dove lunedì effettuerà le visite mediche prima di firmare un contratto biennale fino a giugno 2022 con l'Inter. Pronta ad acquistare il suo cartellino per un milione di euro accontentando così Antonio Conte, che lo conosce bene avendolo già allenato alla Juventus per tre stagioni dal 2011 al 2014.



In uscita si appresta a lasciare l'Inter il 34enne difensore uruguaiano Diego Godin, sempre più vicino al Cagliari. Attualmente l'ex Atletico Madrid è ancora sotto contratto fino a giugno 2022 con un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione, all'incirca la stessa cifra che i nerazzurri verseranno a Vidal.