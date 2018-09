A rivedere le stelle è stato il claim lanciato dall'Inter per la campagna abbonamenti della stagione 2018/19, quella del ritorno, dopo anni di assenza, in Champions League. E le stelle l'Inter le vedrà sicuramente perchè l'urna di Montecarlo ha riservato un girone di ferro alla squadra allenata da Luciano Spalletti.



Paura? Tutt'altro c'è grande entusiasmo e anche il pubblico di San Siro sta rispondendo presente in vista del match inaugurale, fra 12 giorni, in casa contro il Tottenham. La febbre Champions si fa sentire tanto che il club nerazzurro ha dovuto aprire anche il terzo anello per la prevendita dei biglietti per la gara. Parte del terzo anello sarà riservata ai tifosi ospiti, ma avendo già superato quota 60mila biglietti a 12 giorni dal match l'Inter si aspetta di ottenere fin dalla prima gara un tutto esaurito da record. Per dare sostegno alla squadra, e alle casse nerazzurre.