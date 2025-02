Inter e Fiorentina, Dumfries e Comuzzo saltano la sfida. La prosecuzione dell'andata o il ritorno? Ecco quale partita

AFP via Getty Images

nel corso delle rispettive sfide (derby col Milan per i nerazzurri, Genoa per i viola),, entrambi diffidati ed entrambi ammoniti nelle partite svoltesi oggi. Scattata la squalifica, i due giocatori non saranno disponibili per il prossimo incontro fra i toscani e i meneghini. Ma quale match esattamente? La prosecuzione dell’andata o la partita valida per il girone di ritorno?

Di solito gli squalificati saltano la partita successiva in calendario. Tuttavia, in questo caso si tratta della prosecuzione di un match che era già cominciato. Dunque, potranno giocare i giocatori tesserati in quel momento che per quella giornata non erano squalificati. Questo inibisce la sanzione in arrivo, che dunque slitta alla gara seguente:Non ci saranno per la gara successiva, sempre contro la Fiorentina.